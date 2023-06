SULMONA: LE BICICLETTE ABBANDONATE IN CITTA’ VERRANNO DONATE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI

SULMONA – Le biciclette abbandonate in città negli anni scorsi, e custodite presso i magazzini comunali, secondo la legge, avranno nuovi proprietari.

È quanto stabilito dalla Giunta comunale di Sulmona (L’Aquila) che nella seduta di oggi ha approvato una delibera che dispone “la cessione a titolo gratuito di ventiquattro velocipedi a beneficio di Case famiglia, Associazioni culturali, sportive e di volontariato, enti senza fini di lucro, Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro, e ad altri enti e organismi,che comunque svolgano attività di pubblica utilità”.

Queste biciclette, viene spiegato in una nota, sono state trovate, nel corso degli anni, sul territorio comunale, affidate, per norme di legge, alla custodia dell’Amministrazione e mai reclamate dai legittimi proprietari. Sono comunque ancora utilizzabili.

Le biciclette ancora hanno ancora una vita residua e potrebbero risultare utili per servizi di pubblica utilità svolti dai predetti soggetti che operano sul territorio con finalità non lucrative. Per la loro assegnazione saranno quindi valutate le finalità dichiarate nell’istanza di attribuzione ai richiedenti, riguardo al loro utilizzo.

“Un altro piccolo passo a favore del riuso e dell’economia circolare nonché della mobilità sostenibile”, dichiarano con soddisfazione l’assessore Attilio D’Andrea e il consigliere comunale Angelo D’Aloisio appena approvata la delibera.