SULMONA: LE MULTE DELLA POLIZIA LOCALE SI PAGANO SOLO IN CONTANTI

SULMONA – Le multe a Sulmona si pagano solo in contanti: è una delle tante anomalie, a Palazzo San Francesco, segnalate più volte dai cittadini che chiedono uniformità nella gestione dei servizi.

“Non avevo contanti e non ho potuto pagare la multa per divieto di sosta perché i vigili urbani non contemplano il bancomat o la carta di credito”, spiega al Centro un cittadino uscendo dal front-office della polizia municipale.

Al contrario all’Ufficio anagrafe si paga solo con la carta elettronica e un’anziana che doveva rinnovare la carta d’identità ha dovuto chiedere aiuto a un’altra donna presente in quel momento in Comune.