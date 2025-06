SULMONA: LEGA, “AUGURI A SINDACO E SQUADRA, PARTITO C’E’ ANCHE SENZA RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO”

SULMONA – “Oggi si è insediato il nuovo Consiglio comunale insieme alla Giunta: al sindaco e alla sua squadra rivolgiamo i migliori auguri per un lavoro che, siamo certi, sarà rivolto unicamente all’interesse della città di Sulmona”.

Lo scrive, in una nota, la Lega Sulmona. Il partito, con una lista a sostegno del neo eletto sindaco Luca Tirabassi, alle amministrative non ha conquistato neanche un seggio, fermandosi al 4,1% dei voti.

“All’impegno della Lega in campagna elettorale – sottolinea il carroccio – è mancato per pochi voti il riconoscimento di una rappresentanza in Consiglio, ma questo non impedirà di essere presente con senso di responsabilità e con una diretta e propositiva partecipazione ai tavoli di programmazione e di indirizzo politico amministrativo, come sincerato più volte dallo stesso sindaco Luca Tirabassi. La Lega sarà dunque accanto all’Amministrazione Comunale al fine anche di incentivare politiche attive e proposte di soluzioni ai problemi che da troppo tempo affliggono la Città capoluogo del Centro Abruzzo”.

“Un ruolo quindi di partecipazione, di spinta propulsiva e di attenzione vigile. Una forza leale e colonna di un centrodestra rinnovato, a cui non faremo mancare appoggio, stimolo e attenta valutazione degli indirizzi. Questo perché la Lega non farà mai venir meno la sua voce a favore di Sulmona”, conclude.