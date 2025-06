SULMONA: LIRIS, “DI ROCCO PRIMO PRESIDENTE CONSIGLIO ROM, CORONAMENTO PERCORSO INTEGRAZIONE”

SULMONA – “Non un semplice passaggio di consegne istituzionale. L’elezione di Franco Di Rocco a presidente del consiglio del comune di Sulmona assume un valore simbolico importante, rappresenta il coronamento di uno splendido percorso di integrazione”.

Lo scrive, in una nota, il senatore abruzzese Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio.

“Va dato merito a Fratelli d’Italia e a tutta la maggioranza di centrodestra, che ha espresso al primo turno con maggioranza schiacciante il sindaco Luca Tirabassi, di aver saputo cogliere l’opportunità di dare un meritato riconoscimento a Franco, persona professionale e garbata, che da anni dimostra le proprie qualità politiche e umane, superando pregiudizi, difficoltà e momenti di sconforto. A lui, che da oggi è il primo presidente di un consiglio comunale italiano di etnia Rom, un caro amico, e alla sua famiglia auguro il meglio”.

“Il centrodestra sa scegliere la propria classe dirigente giudicando le capacità, valutando le differenze, e non per cancellarle bensì per esaltarle, e renderle contaminazione virtuosa. Dispiace invece che il ‘campo largo’ del consiglio comunale di Sulmona, nonostante le ripetute richieste del sindaco Tirabassi – candidatura indicata da Fratelli d’Italia, presidente dell’Ordine degli avvocati di Sulmona – non abbia fatto convergere il proprio voto, facendo mancare quell’unanimità che sarebbe stata un messaggio di esaltazione di un esempio di integrazione perfettamente riuscita. Ancora una volta la sinistra, che tanto predica sull’accoglienza e sull’inclusione sociale, dimostra di razzolare male alla prova dei fatti”, conclude.