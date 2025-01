SULMONA: MALORE FATALE IN AUTO, MUORE IL GENERALE DI BRIGATA RAFFAELE SETTE

SULMONA – Si è sentito male in auto e ad accompagnarlo in pronto soccorso è stata la compagna dopo aver praticato i primi soccorsi. Il suo cuore, purtroppo, si è fermato all’arrivo in ospedale. E’ morto così Raffaele Sette, generale di Brigata, stroncato da un attacco cardiaco. Lo riporta il sito Onda tv di Sulmona.

Sette, che aveva 60 anni ed era originario di Pescocostanzo (L’Aquila) viveva a Sulmona in provincia dell’Aquila. Prestava servizio nell’aeronautica militare di Roma e il prossimo anno sarebbe stato collocato a riposo. La tragedia risale alla giornata di ieri quando, dopo aver accusato in malore nell’abitacolo della vettura, l’uomo è stato portato in ospedale ma, poco prima della presa in carico da parte dei medici del pronto soccorso, il suo cuore si è spento.