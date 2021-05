SULMONA, MALORE MENTRE FA LE PULIZIE: 77ENNE EX OSTETRICA TROVATA MORTA IN CASA

SULMONA – E’ morta da sola in casa, Annunziata Iorio, 77enne ex ostretica di Sulmona, deceduta probabilmente per un malore che non le ha permesso nemmeno di allertare i soccorsi.

Come riportato dal quotidiano Il Centro, a intervenire sono stati i vigili del fuoco hanno forzato la porta e hanno fatto la scoperta.

Ad allertare i soccorsi, i vicini, che erano soliti entrare ed uscire quotidianamente e si sono preoccupati quando hanno iniziato a notare alcune gocce d’acqua che scendevano dal suo appartamento.

Hanno provato più volte a suonare ma non ricevendo risposta hanno allertato vigili e 118.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava facendo delle pulizie in casa quando si è sentita male ed è morta, mentre l’acqua rimasta aperta.

I medici del 118 hanno solo potuto constatare il decesso, mentre la polizia, arrivata sul posto, ha eseguito i rilievi.