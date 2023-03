SULMONA: MEDICO DERUBATO DI MILLE EURO DA DUE STRANIERI MENTRE PRELEVA I SOLDI AL BANCOMAT

SULMONA – Il primario Massimo Cinque in servizio nell’ospedale di Sulmona, è stato derubato mentre si era recato in un ’Istituto di credito per prelevare la somma di mille euro in contanti. Lo rende noto il sito di Onda tv.

Il medico è stato raggiunto da due stranieri che avrebbero pianificato e posto in essere l’azione delittuosa. “La nostra carta è stata inghiottita dal bancomat”- avrebbero detto i due al medico rimasto esterrefatto. Nel frattempo, coprendo le telecamere della banca con un foglio di giornale, avrebbero distratto l l’uomo, prelevando mille euro. Un furto eseguito con destrezza stando almeno alle prime informazioni. I due si sono dileguati a bordo di un’Audi, parcheggiata in via Montello, lungo la strada parallela di via Diaz.

I Carabinieri della Compagnia di Sulmona, intervenuti per raccogliere informazioni, hanno approntato servizi specifici di controllo per cercare di risalire ai banditi. Saranno acquisite, ovviamente, le telecamere installate nella zona. La carta nel frattempo è stata bloccata e si stanno svolgendo verifiche circa l’ammanco di 1750 euro, superiore all’importo prelevato.