SULMONA: MINACCIO’ LA SUA EX CON UN’ASCIA, PENA RIDOTTA A SEI MESI A UN 58ENNE IN APPELLO

SULMONA- Pena ridotta in appello per un 58enne processato per aver minacciato la sua ex con un’ascia. I giudici della Corte d’Appello dell’Aquila hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado – 24 mesi inflitti dal Tribunale di Sulmona – condannando l’uomo alla pena di sei mesi e tre giorni di reclusione e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1200 euro. I fatti risalgono al giugno 2017 quando l’uomo minacciò di morte la sua ex convivente, di vent’anni più giovane, brandendo un’ascia che fu trovata e sequestrata dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Sulmona (L’Aquila).

Quella notte l’imputato colpì con pugni e calci al volto la donna, cagionandole una frattura coronale di tre denti. L’aggravante di aver determinato l’indebolimento permanente di un organo e di aver commesso il fatto per futili motivi è caduta nel corso del processo di secondo grado. Dai 24 mesi inflitti dal Tribunale di Sulmona si è passati ai 6 mesi di reclusione con sospensione della pena decisi dalla Corte d’Appello dell’Aquila.

