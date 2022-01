SULMONA: MUNTAGNINJAZZ, IL CORONAVIRUS FERMA I CONCERTI DI GENNAIO

SULMONA – Il covid ferma Muntagninjazz Winter. A causa del propagarsi in maniera esponenziale del virus gli organizzatori della rassegna hanno deciso per senso di responsabilità e prudenza di annullare i due appuntamenti a Spazio Pingue a Sulmona, previsti nel mese di gennaio. Il 13 gennaio era in programma l’esibizione del quintetto Camillocromo, mentre il 27 gennaio era in programma il concerto della band Keet&More. I due appuntamenti saranno recuperati nelle prossime settimane.