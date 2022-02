SULMONA: MUNTAGNINJAZZ, SI RIPARTE CON IL CONCERTO EVENTO DEL TRIO SERVILLO-GIROTTO-MANGALAVITE

SULMONA – Riparte giovedì sera, 24 febbraio, la rassegna Muntagninjazz Winter a Spazio Pingue di Sulmona, dopo la sospensione legata all’emergenza pandemica. E lo fa con un concerto-evento.

Il Trio Servillo-Girotto-Mangalavite sarà protagonista della serata di giovedì prossimo dalle 21.30. Un evento imperdibile per gli appassionati e per chi cerca la buona musica, per un omaggio che il Trio dedica ai successi dell’indimenticabile Lucio Dalla.

Nel dare vita al nuovo programma musicale dedicato a Dalla, il Trio dall’ormai lungo affiatamento formato da Peppe Servillo, voce, Javier Girotto, sax e Natalio Mangalavite, pianoforte, tastiere e voce, non poteva scegliere titolo più consono de “L’anno che verrà”: considerato il lungo periodo del lockdown e della pandemia che si vive ancora.

I tre musicisti vogliono augurare davvero che “sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno”, come recita la celeberrima canzone di Dalla. Ma chi sono i tre protagonisti del Muntagninjazz? La fama del casertano Peppe Servillo è legata anzitutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel; l’argentino Natalio Mangalavite è stato una solida spalla per jazzisti come Paolo Fresu e Horacio ‘El Negro’ Hernandez, oltre che per Ornella Vanoni; Javier Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna in Italia al successo del suo gruppo Aires Tango oltre che alle collaborazioni con i principali jazzisti di casa nostra: Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Bebo Ferra, Antonello Salis….L’intesa tra personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che hanno fatto apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di volta in volta eseguite. Come sempre, nella tradizione del Muntagninjazz, la buona musica si sposa bene con il menù di tipicità locali, proposto da Spazio Pingue.

Il ticket per concerto e consumazione è di 25 €. Concerto e tagliere dolce/salato 30 €. Concerto e cena 45€. Orari d’ingresso: cena 20, concerto 21.30; L’ingresso solo con green pass.

Le cene vanno prenotate 2 giorni prima dell’evento.

I biglietti per il singolo concerto (consumazione / tagliere) saranno in vendita solo 1 giorno prima dell’evento.

Gift Card per cena e concerto 45 € Cena + concerto + b&b 150 € / albergo 180 € per coppia.

Rivenditori autorizzati: Distributore IP di P. Di Fonso – Viale Mazzini, SulmonaPizzi Libreria Mondadori – Piazza Capograssi, Sulmona Spazio Pingue – Via Lamaccio, Sulmona Spazio Conad CC Megalò, Chieti Pingue Conad Via XX settembre, Avezzano Via E. Fermi CC Amiternum, L’Aquila Abbonamenti: Gold (9 concert + 9 cene) 250 €Silver (9 concerti + 3 cene) 160 € *Under 35 (9 concerti + 1 cena) 100 € **per gli abbonati silver e under 35 cene extra 20 € (anziché 25 €).Info e prenotazioni:

spazio@pingue.it

335 717 4568

muntagninjazz@libero.it

339 895 0829