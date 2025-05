SULMONA: NUOVA TASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA, INSORGE AVS, “FRUTTO DI UNA PESSIMA GESTIONE”

SULMONA – “L’introduzione della nuova tassa imposta dal Consorzio di Bonifica ai proprietari di immobili di Sulmona e della Valle Peligna (AQ) è, a nostro avviso, una misura inaccettabile che scarica sulle spalle dei cittadini gli errori e i debiti generati da anni di cattiva gestione targata centrodestra”. Lo dichiara Avs in una nota.

“Riteniamo questa imposizione non solo ingiusta ed odiosa ma profondamente discriminatoria: non si tratta di un contributo per servizi erogati, bensì di un prelievo forzoso volto a coprire i buchi di bilancio creati da scelte amministrative scellerate e opache, scelte che nulla hanno a che vedere con l’interesse collettivo ed invece molto riguardano la gestione del potere. E’ utile qui richiamare ciò che già è stato sentenziato in merito all’ illegittimità di richiedere tributi in assenza di un’ oggettiva utilità, principio che il Consorzio di Bonifica dovrebbe conoscere bene: qual è il beneficio che i proprietari degli immobili della Valle Peligna hanno ricevuto in cambio del tributo?”.

“Ci risultano inoltre diversi problemi di introduzione dell’acqua nella rete idrica ed i canali non sono stati ripuliti; è bene ricordare che il sistema irriguo trova origine al tempo dei romani ed ha sempre funzionato per tutta la piana nord est della Valle Peligna quando la stessa era interamente coltivata, ora che l’utilizzo agricolo si è dimezzato, l’acqua fatica ad arrivare ai fondi. Si pagano tributi per un anno ma il servizio, ci dicono, è ridotto a pochi mesi ed il numero degli operatori è scarso rispetto alla complessità ed alla lunghezza della rete: per sviluppare l’agricoltura c’è bisogno di acqua e per portare l’acqua bisogna ridurre gli sprechi, il fallimento della conduzione del centrodestra in merito è sotto gli occhi di tutti”.

“Come Alleanza Verdi Sinistra invitiamo la cittadinanza a non restare in silenzio: questo è il momento di alzare la voce, di pretendere rispetto, di rifiutare l’ennesimo tentativo di far pagare ai cittadini gli errori del passato e pertanto, insieme agli altri esponenti della coalizione che sostiene la candidatura di Angelo Figorilli Sindaco saremo impegnati nella raccolta di firme ed in un’operazione di informazione al fine di promuovere un’azione giudiziaria a difesa del territorio Peligno”.