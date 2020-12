SULMONA, NUOVO LOOK PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

SULMONA – Nuovo look per il sito web del Comune di Sulmona con avvio della costituzione di uno sportello telematico polifunzionale. E’ online il nuovo portale istituzionale dell’Ente, rinnovato e innovativo, aggiornato e conforme alle recenti linee guida dell’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) e realizzato con la modalità “mobile first”, per garantire un utilizzo ottimale anche attraverso smartphone e tablet. Il nuovo portale rispetta le vigenti normative in materia di standard web-istituzionali e dei criteri di accessibilità, trasparenza e pubblicità.

Il nuovo design system per i siti web, rilasciato dal team digitale, consentirà anche all’amministrazione servizi digitali meno farraginosi e più semplici, in linea con quanto previsto dal piano triennale per l’informatica nella PA. Con determina dirigenziale (n 2478 del 28/12/2020), prende il via la costituzione di uno sportello telematico per la trasmissione digitale delle istanze dell’Ente, che sarà affidato alla Maggioli Spa.

“Migliorare la comunicazione e il contatto diretto con il cittadino è uno degli obiettivi base di questa amministrazione fin dall’inizio del mandato, il cui principio guida è quello della trasparenza al fine di ridurre sempre più le distanze tra istituzione e cittadino – afferma il sindaco Annamaria Casini -. Dopo la scelta di aver voluto aprire una Pagina Facebook, oggi inauguriamo il portale istituzionale rinnovato non solo nella grafica, ma nell’aggiornamento in ogni sua parte, offrendo così servizi digitali al passo con i tempi, più semplici e snelli, in linea con le esigenze di accessibilità e fruibilità dei cittadini e dei visitatori che vogliono conoscere la nostra città, i servizi dell’Ente e le attività istituzionali dell’Ente. Sono state aggiunte aree tematiche e modificate finestre dedicando così spazio, in un più ampio menù, alla promozione della città, alle bellezze del territorio, al turismo, indicando non solo eventi e manifestazioni, ma anche strutture ricettive, area camper, depliant e brochure, ciclovie, informazioni turistiche. Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso”.

“L’aggiornamento del sito continuerà ad essere ad opera dei dipendenti comunali, ognuno per la propria ripartizione, che hanno già effettuato la fase formativa”, continua il sindaco, che aggiunge: “Abbiamo voluto, inoltre, imprimere un’accelerazione nella digitalizzazione anche per rispondere alle nuove esigenze dettate dall’emergenza, con l’attivazione dello sportello telematico polifunzionale che semplificherà le procedure amministrative dei servizi agli utenti offrendo, in sostanza, un front office digitale per quelle procedure più standardizzate che possono essere fruite da remoto. Si tratta di un’integrazione con i sistemi informativi del Comune, che potranno meglio erogare servizi online, consentendo un accesso diretto ai servizi, senza che il cittadino debba recarsi presso gli uffici comunali, sostituendo in pratica le istanze cartacee”.

Download in PDF©