SULMONA: OK AL PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DI STEFANO”

SULMONA – Con decreto del Commissario straordinario per l’Edilizia Scolastica, il Sindaco di Sulmona (L’Aquila) Gianfranco Di Piero, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola primaria “Lola Di Stefano”.

L’importo dei lavori è di 2.127.400 euro, finanziato per intero con contributo del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo nell’ambito del piano Scuole l’Abruzzo Il Futuro in Sicurezza. I lavori sono affidati all’ATI Salvatore & Di Meo Costruzioni e Appalti S.r.l. – MEG Costruzioni S.r.l. Gli interventi previsti riguardano il consolidamento ed il rinforzo delle murature, il rinforzo dei solai e il restauro della struttura lignea del tetto.

“Dopo la riapertura della sede storica del Liceo Classico, continua l’impegno concreto dell’Amministrazione a salvaguardia e conservazione del patrimonio edilizio scolastico, troppo a lungo trascurato”. Lo dichiara il Sindaco Gianfranco Di Piero.