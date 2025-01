SULMONA OSPITERA’ IL 20 GENNAIO LA PRIMA FESTA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE

SULMONA – La città di Sulmona (L’Aquila) è lieta di ospitare la Prima Festa Regionale della Polizia Locale, un evento, organizzato dalla Regione Abruzzo e dal Comando Polizia Locale di Sulmona, di grande rilevanza che celebra il Santo Patrono, San Sebastiano.

La manifestazione si terrà lunedì 20 gennaio 2025, con un programma ricco di momenti solenni, di riflessione e di condivisione. Questa iniziativa rappresenta un’occasione speciale per riconoscere l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia Locale, che operano con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità.

L’Assessorato Regionale alla Polizia Locale vuole testimoniare il valore della prossimità in un territorio costituito, in gran parte, da realtà medio/piccole dove la presenza del poliziotto locale rappresenta, unitamente ai sindaci, il primo baluardo di legalità e sicurezza. La sinergia con le istituzioni provinciali e regionali in uno al coordinamento con le forze di polizia ad ordinamento generale sono il valore aggiunto che si vuole testimoniare in questa ricorrenza. Dopo la celebrazione religiosa presso la Cattedrale di San Panfilo è prevista la consegna delle benemerenze nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco.