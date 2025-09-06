SULMONA: OTTO INTOSSICATI FINISCONO IN OSPEDALE DOPO LA CENA, INDAGANO GLI ISPETTORI DELL’ASL

SULMONA – Otto persone, tra cui turisti australiani e due residenti sulmonesi, rimaste vittime di disturbi gastrointestinali acuti dopo una cena in un ristorante-pizzeria. I fatti risalgono alla serata di giovedì. Poco dopo il pasto, alcuni commensali, come riporta il Centro, hanno accusato forti sintomi, tra cui vomito e diarrea, tanto da dover ricorrere immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona (L’Aquila). Alcuni turisti australiani, dopo essere rientrati in albergo hanno iniziato a manifestare gli stessi disturbi. Tutti i pazienti sono stati visitati in ospedale e hanno trascorso la notte sotto osservazione. Fortunatamente, nonostante la gravità dei sintomi, nessuno versa in condizioni critiche: sono stati dimessi.

L’indagine degli ispettori ASL, avviata dopo un esposto, dovrà stabilire se l’intossicazione sia stata dovuta a ciò che hanno ingerito a cena oppure da altri momenti conviviali che gli otto hanno trascorso in serata. Tra gli intossicati anche due minori. Si tratta del secondo caso rilevante che si registra in meno di un mese dopo l’intossicazione di ferragosto che aveva colpito altre otto persone, tutte residenti nella zona, dai 35 ai 50 anni.