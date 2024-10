SULMONA: PARCHEGGIO DI SANTA CHIARA APERTO H/24. IL SINDACO, “UTILE A RESIDENTI E TURISTI”

SULMONA – Apertura h24 per il Parcheggio di Santa Chiara, dotato di 440 posti auto, un’area di sosta, disponibile in pieno centro, per popolazione residente e turisti. L’importante novità dell’apertura h24 è stata sperimentata con successo nel settembre scorso, in occasione dei Campionati Mondiali di Pattinaggio e del concerto del cantautore Antonello Venditti.

“L’apertura ventiquattro ore costituisce un’innovazione significativa per gli utenti, in quanto consente l’accessibilità al parcheggio in tutte le ore, con intuibili vantaggi, sia per i turisti, sia per la popolazione residente”. Lo dichiara il Sindaco di Sulmona (L’Aquila) Gianfranco Di Piero. Restano invariate le tariffe.