SULMONA: PARTE IL PROGETTO “PANCHINA BLU'” A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEI PADRI SEPARATI

SULMONA – Dopo l’evento Flash Mob “Un Cuore per la Bigenitorialità” in occasione della Festa del Papà, continuano le attività dell’Associazione Assistenza Papà separati Abruzzo.

Lunedì 15 maggio 2023 nel Comune di Sulmona, in Aula Consiliare, alle ore 12, verrà presentato il Progetto della “Panchina blu della Bigenitorialità”, un momento di sensibilizzazione, come lo sarà quello per il Registro della Bigenitorialità per cui abbiamo fatto richiesta all’Amministrazione Di Piero in data 31 Marzo 2023 affinché sia approvato in Consiglio Comunale, sul tema del diritto dei nostri figli a poter crescere insieme ad entrambi i genitori.

“La nostra Associazione”, si legge in una nota, “da anni e con varie iniziative su tutto il territorio regionale, chiede una più efficace attuazione della legge 54/2006, che, nell’interesse dei minori, assegna pari dignità ad entrambi i genitori nella separazione e divorzio. Una Legge, e prima ancora un diritto, purtroppo ancora contrastati da parte di un sistema civile e sociale che, fondandosi sulla contrapposizione e troppo spesso sulla colpevolizzazione, relega i papà ad un ruolo di meri erogatori del Welfare familiare perdendo di vista il senso e la sostanza profonda dell’ affido condiviso.

Attraverso questo gesto, fortemente simbolico, vogliamo ribadire con forza che nessuna differenza deve esistere tra una mamma ed un papa’ non solo nella forma, ma anche nella sostanza, che entrambi devono godere di eguali diritti e doveri anche e soprattutto nei confronti dei figli, così come sancito dalla nostra Costituzione”.