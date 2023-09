SULMONA: PD IN LUTTO PER LA MORTE DI DEL SIGNORE, FU CONSIGLIERE E ASSESSORE COMUNALE

SULMONA – È mancato questa notte Michele Del Signore. Una notizia che ci rattrista: sentiremo la sua mancanza” così in una nota congiunta il senatore del Partito Democratico Michele Fina e i segretari regionale e provinciale dell’Aquila, Daniele Marinelli e Francesco Piacente.

“Un grande amministratore locale e un appassionato militante, questo è stato Michele. Una persona prodiga di buoni consigli, che non ha fatto mai mancare il suo sostegno e il suo consiglio, anche nei momenti più difficili. Lascia una lezione di umanità e coerenza politica, un ricordo che conserveremo a lungo. Da oggi la comunità democratica di Sulmona è più povera ma continueremo, anche per lui, a testimoniare i nostri valori che sono stati i suoi per tutta la vita. Le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i compagni e gli amici di Sulmona e della Valle Peligna”. Del signore, malato da tempo, è stato assessore e consigliere comunale a Sulmona.