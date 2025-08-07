SULMONA: PENSIONATO 59ENNE TROVATO MORTO IN CASA DOPO QUATTRO GIORNI DA DECESSO

SULMONA – Trovato morto dopo 4 giorni, nella sua abitazione, dopo che un vicino aveva allertato le forze dell’ordine, perché dall’abitazione si sentiva in loop musica ad alto volume.

E’ accaduto a Sulmona, nel quartiere Case Lupi: Ezio Rotolo, pensionato di 59 anni, è stato trovato senza vita questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno effettuato i rilievi di rito.

La Procura della Repubblica ha disposto la ricognizione cadaverica per fare luce sul decesso anche se tutto lascerebbe pensare a causa naturali.