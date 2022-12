SULMONA-PESCARA, “TRENO TUA CANCELLATO”: PENDOLARI, “CAOS PER COLLEGARE LANCIANO A L’AQUILA”

SULMONA – “Appare incredibile quanto accaduto nella stesura dei nuovi orari regionali dei treni sulle tratte di competenza della regione. Ieri mattina centinaia di pendolari abbonati e turnisti della tratta Sulmona-Pescara e che hanno pagato anche abbonamenti di 750 euro si sono ritrovati a piedi non trovando più il treno Tua 23916 in partenza da Sulmona alle 11:30”.

A renderlo noto un gruppo di pendolari della Sulmona-Pescara, sul piede di guerra, a seguito della cancellazione del treno Tua, l’azienda di trasporto unico regionale.

“A rendere più incredibile la vicenda sono le ragioni create per motivare questa cancellazione – viene spiegato in una mail – Per colmare un buco tra le 10:30 e le 13:00 dei treni in direzione Sulmona-L’Aquila qualcuno ha pensato bene che si poteva spostare il treno della Tua che da Sulmona alle 11:30 si recava a Pescara e dirottarlo a L’Aquila dove poi sarebbe tornato a Pescara solo nel tardo pomeriggio per dirigersi poi a Lanciano. Si è creato quindi un identico buco stavolta nella tratta Sulmona Pescara con nessun treno tra le 10:30 e le 13. Viceversa da L’Aquila partirà per Sulmona un treno alle 14:39 a cui seguirà questo treno alle 14:58”.

“Il risultato è stato catastrofico con centinaia di pendolari lasciati a piedi ed impossibilitati ad usare altri treni. A rendere ancora più kafkiana la vicenda il fatto che i malcapitati pendolari che hanno cercato informazioni su questo treno sul sito di Trenitalia non le hanno trovate pur essendo i treni TUA presenti regolarmente in altre tratte dello stesso sito. Il treno misterioso è infatti presente solo sul sito della TUA ma non in quello di Trenitalia dove i viaggiatori effettuano la maggior parte delle consultazioni”.

“Ai malcapitati pendolari – osservano – non rimane altra scelta o di partire tre ore prima alle 10:30 o usare altri mezzi propri con notevole aggravio delle spese e dopo che avevano pagato abbonamenti annuali proprio per cercare di ridurre i costi dei treni che incidono già su quasi una mensilità di stipendio e su treni che negli ultimi anni ha visto pure peggiorare i tempi di percorrenza”.

“Tutto questo per poter dire di essere riusciti a collegare le città di Lanciano e L’Aquila con un treno che impiega più di 4 ore e che probabilmente interesserà forse qualche amante del guinness dei primati intenzionato a fare 140 km in 4 ore su una pur moderna locomotiva”.

“I pendolari si augurano quindi un rapido intervento della regione per ristabilire la corsa cancellata e che sta creando gravi disagi a tanti lavoratori, studenti universitari ed altri utenti che utilizzavano questo treno dai comuni peligni e del Pescarese”, concludono.