SULMONA: PROCESSO MIASMI DISCARICA DI NOCE MATTEI, NO PARTE CIVILE PER COMITATI E CONSIGLIERI

SULMONA- “Non è rilevabile la specificazione dei danni diversi rispetto a quello dell’interesse pubblico e della tutela dell’ambiente”.

Così il giudice monocratico del Tribunale di Sulmona (L’Aquila), Francesca Pinacchio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di costituzione di parte civile del comitato Sulmona Morrone Valle Peligna e di quattro consiglieri comunali nell’ambito del processo penale per i miasmi della discarica di Noce Mattei. Il processo è partito questa mattina. Sul punto si era acceso un duro scontro nella maggioranza al Comune di Sulmona.

Ai quattro imputati, tra i quali un ex amministratore unico, vengono contestati l’errato trattamento dei rifiuti, violazioni urbanistiche e ambientali, emissioni insalubri, superamento della capienza nell’impianto, procedure di monitoraggio non rispettate. A giudizio anche la società Cogesa per gli illeciti amministrativi. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe D’Angelo, Alessandro Scelli e Giancarlo D’Artista.