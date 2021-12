SULMONA, PROIETTI E DI RIENZO LASCIANO “LIBERA E FORTE”: “USCIAMO DA GRUPPO, NON DA MAGGIORANZA”

SULMONA – A Sulmona i consiglieri comunali Maurizio Proietti e Caterina Di Rienzo lasciano il gruppo di “Sulmona Libera e Forte” con il quale sono stati eletti in Consiglio comunale per costituirsi nel gruppo dei “non iscritti”.

La comunicazione formale è stata fatta ieri dai due esponenti di maggioranza. E così, della lista “Libera e Forte” la seconda più votata alle scorse amministrative, ottenendo tre consiglieri comunali, resta solo il consigliere Francesco Perrotta.

Una decisione “inevitabile”, dal momento che per le elezioni provinciali dell’Aquila la lista ha presentato due candidati in due schieramenti diversi: Francesco Perrotta a sostegno di Vincenzo Giovagnorio e Maurizio Proietti a sostegno di Angelo Caruso.

“Con la candidatura alle elezioni provinciali del collega Francesco Perrotta, componente del nostro stesso gruppo, subito dopo la formalizzazione della mia candidatura, di fatto ci hanno messo alla porta – spiega Proietti – da qui la nostra decisione. La dissociazione dal gruppo di Sulmona Libera e Forte non è però dissociazione dalla maggioranza consiliare”, precisa lo stesso Proietti, come riporta ReteAbruzzo, allontanando subito lo spettro di una crisi della coalizione che sostiene il sindaco Gianfranco Di Piero.

“Usciamo dalla lista, ma non dalla maggioranza – spiega Proietti – il trattamento ricevuto prima per l’elezione alla presidenza del consiglio e poi per la scelta dei candidati e della linea per le provinciali, ci rende incompatibili con Libera e Forte. Non chiediamo rimpasti di giunta, né commissioni. Continueremo a fare la nostra parte da persone libere e senza tessera di partito”.