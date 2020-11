SULMONA: PROSSIMO WEEKEND AL VIA SCREENING DI MASSA ALLA POPOLAZIONE

SULMONA – Al via il 4, 5 e 6 dicembre a Sulmona la campagna gratuita per i tamponi di massa tesa al contenimento del contagio da coronavirus. Sarà realizzato nel prossimo week end il servizio di screening alla popolazione sulmonese con test Antigenici rapidi, così come da indicazioni della Regione.

“Si è conclusa oggi l’ultima delle tre riunioni che abbiamo svolto sin da lunedì con funzionari comunali e volontari in forza al Coc al gruppo comunale di Protezione civile, alla presenza dell’assessore alla Sanità Luigi Di Cesare per programmare al meglio l’operazione. E’ già partita da diversi giorni la macchina organizzatrice per pianificare e coordinare le attività di allestimento così che il prossimo 4 dicembre sarà tutto pronto per lo svolgimento delle operazioni, garantendo un’accoglienza regolata, che faciliti lo screening per la popolazione della città più grande del centro Abruzzo, per contenere la diffusione del virus. Saranno allestite le sedi nel palazzetto dello sport, nella ex Caserma Battisti e presso l’Incoronata, ma sono al vaglio altre soluzioni per consentire a un maggior numero possibile di cittadini di poter eseguire i tamponi in maniera agevole e ordinata, seguendo le norme e le misure di sicurezza anticovid. Nei prossimi giorni sarà fornita la programmazione dettagliata che illustrerà modalità e tempistiche delle operazioni di massa gratuita in questo duro periodo di grave emergenza che stiamo affrontando per individuare i positivi asintomatici nella popolazione. E’ importante per tutti i cittadini effettuare il test per mettere al sicuro la propria salute e quella dell’intera comunità consentendo di uscire rapidamente da questa epidemia”.

E’ quanto afferma il sindaco Annamaria Casini, la quale aggiunge: “Con delibera di Giunta ieri abbiamo autorizzato i volontari della Protezione Civile Ana di Sulmona, che ringrazio per il supporto costante, già inquadrati nel Coc ed impiegati in prima linea per l’assistenza alla popolazione, a predisporre una postazione con tensostrutture e personale sanitario per svolgere il servizio di Drive Through all’interno dell’ex Caserma Battisti, che partira’ dopo la campagna screening regionale, garantendo in questa fase la loro presenza per l’attività coordinata dal Centro operativo del Comune di Sulmona”

Download in PDF©