SULMONA: RIPROGRAMMAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI ESTIVE

L’AQUILA – “Al fine di garantire supporto alle iniziative turistico-culturali cittadine e organizzare al meglio anche la programmazione delle manifestazioni estive, la Giunta comunale ha deliberato di rimodulare il piano delle scadenze per le annualità 2021 e 2022, in riferimento al regolamento per i contributi a enti pubblici e privati, che prevede la raccolta delle istanze per l’anno successivo al 31 agosto”.

E’ quanto annuncia l’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Sulmona, Manuela Cozzi.

“Data la situazione di grave emergenza sanitaria vissuta dai primi mesi del 2020, entro la scadenza sono pervenute pochissime istanze. Per tanto sempre a norma di regolamento, stante la criticità dovuta alla pandemia e l’attuale progressivo alleggerimento delle misure restrittive anti-covid, l’amministrazione ha ritenuto opportuno stabilire un nuovo termine per presentare le richieste di sovvenzione, ausilio e contribuzione per le attività 2021 fissando il termine al 7 giugno prossimo, mentre per le attività relative al 2022 le istanze potranno essere presentate entro il 15 dicembre 2021”.

Saranno ritenute valide le domande già pervenute entro la data odierna, con la possibilità di presentare rimodulazioni od integrazioni delle stesse entro il 7 giugno.