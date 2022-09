SULMONA: RISSA IN CENTRO, DUE VENTENNI PESTATI DA GIOVANI DI ORIGINE ROM

SULMONA – Sulmona violenta: sabato notte due ragazzi 20enni sono stati picchiati selvaggiamente e per futili motivi, a seguito di una discussione, da un branco di bulli, finiti in ospedale uno con un trauma cranico e l’altro con il setto nasale rotto.

E’ accaduto alle 4 di sabato notte lungo corso Ovidio, quando i locali erano già chiusi, ma dove si continuava a consumare alcol. Il gruppo degli aggressori è composta da giovani di origini rom, che si sarebbero resi responsabili di episodi analoghi .

I responsabili sarebbero stati già identificati, e uno di loro 30enne sarebbe già soggetto alla misura del Daspo urbano. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’ultimo episodio dieci giorni fa quando a seguito di una rissa scoppiata per una consumazione in un bar, un 28enne macedone è stato colpito da un pugno in faccia da un turco.