SULMONA: RUBA BIGLIETTO VINCENTE NELLA SALA SCOMMESSE MA LE TELECAMERE LO INCASTRANO, DENUNCIATO

SULMONA – Puntava tutto sulla dea bendata per trascorrere un Natale tranquillo e con qualche soldo in più nelle tasche. Gratta e vinci, ma soprattutto una giocata all’agenzia di scommesse di via dei Cappuccini frequentata abitualmente nel fine settimana.

Evidentemente la vigilia di Natale non era la sua serata propizia tanto che, dopo aver fatto qualche giocata andata a vuoto, e, come racconta il Centro, ha rubato il biglietto vincente di un altro giocatore lasciato distrattamente sul bancone delle giocate. Ha fatto tutto in maniera repentina, infilandosi il ticket vincente nelle tasche, per poi lasciare in tutta fretta l’agenzia di scommesse e allontanarsi in tutta fretta convinto di aver risolto i problemi per trascorre un felice Natale. Ma non aveva fatto i conti con il circuito di telecamere di cui è dotato l’agenzia di scommesse.

Ora il 51 enne residente a Sulmona, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. A rivolgersi ai carabinieri era stato il giocatore che ha effettuato la giocata vincente: poco più di 600 euro che un 30enne era riuscito a intascare grazie ad una puntata. Nel festeggiare la vincita e raccogliere le congratulazioni degli amici presenti aveva poggiato distrattamente il biglietto sul bancone dando la possibilità al 51enne di impadronirsene e di allontanarsi in tutta fretta dai locali dell’agenzia di scommesse.

Dopo essersi accorto che il biglietto vincente era sparito, ha cercato inutilmente di ottenere i soldi senza la schedina, ma constatato che non era possibile ha deciso di chiamare i carabinieri che arrivati sul posto sono riusciti a risalire al 51enne tramite il circuito di videosorveglianza installato all’interno dell’agenzia. Dopo avere rintracciato il presunto autore del furto, i carabinieri lo hanno sentito a sommarie informazioni. Il 51enne che ha negato ogni sua responsabilità.