SULMONA: SALVATI, “RINGRAZIO SGARBI MA CANDIDATO SINDACO DOPO ACCORDO CON PARTITO E CENTRODESTRA”

SULMONA – “Non nego che sono lusingata e mi fa molto piacere che si riconosca l’impegno che ho sempre profuso per la città di Sulmona da anni. Ho già ringraziato personalmente Vittorio Sgarbi per il suo comunicato nel quale vengo individuata come ipotesi di candidato sindaco. L’apprezzamento e la stima rivoltemi sono cosa reciproca, ma la figura del candidato sindaco sarà individuata e decisa dai vertici del mio partito locali e regionali in accordo con tutto il centrodestra. Nel frattempo il mio impegno per la Città prosegue come ho sempre fatto con grande umiltà e rispetto”.

La precisazione di Roberta Salvati, capogruppo Lega Salvini premier al Comune di Sulmona, arrivano a seguito del comunicato dell’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi con il quale il parlamentare e critico d’arte, da poche settimane delegato nazionale dell’Anci per la promozione dei beni culturali, dopo aver annunciato la presentazione della lista “Rinascimento a Sulmona”, ha lanciato la proposta di candidatura della Salvati considerandola “personalità di grande rigore e impegno”. Nella stessa nota la proposta di inserire Sulmona nella lista dei siti italiani patrimonio dell’Unesco.

“Apprezzo e accolgo inoltre l’idea lanciata dal professor Sgarbi di inserire Sulmona tra i siti Italiani per il patrimonio dell’Unesco, una città d’arte come Sulmona piena di artisti e arte può solo beneficiare della presenza e vicinanza di Vittorio Sgarbi”, conclude Salvati.

