SULMONA: SCATTA INCHIESTA PROCURA, ISPEZIONE A CANILE COMUNALE

SULMONA – I Carabinieri Forestali di Sulmona (L’Aquila), insieme al nucleo dei Carabinieri Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) e al competente dipartimento della Asl 1, hanno eseguito questa mattina un decreto di ispezione emesso dalla Procura di Sulmona (L’Aquila) che ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla gestione e la custodia degli animali nel canile comunale di Noce Mattei.

I militari hanno constatato lo stato dei luoghi e hanno svolto tutti i rilievi del caso. La relazione sarà al vaglio dell’autorità giudiziaria per la verifica di anomalie o irregolarità in relazione allo stato di custodia degli animali e all’ipotesi di maltrattamenti, sollevata da alcune associazioni. Inoltre, gli accertamenti riguardano anche l’esercizio della struttura, non iscritta nell’apposito albo regionale.

Irregolarità che il Comune aveva scoperto in fase di istruzione della gara pluriennale per la gestione e che sta sanando con un progetto ad hoc redatto dagli uffici.