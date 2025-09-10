SULMONA: SCONTRO TRA PANDA E FURGONE SULLA STATALE 17, TRE FERITI

SULMONA – Incidente oggi a Sulmona, sulla statale 17, con tre feriti: due giovani donne e un 40enne trasportati al pronto soccorso con ferite non gravi.

A scontrarsi una Fiat Panda e un furgone. Dalla prima ricostruzione a causa della pioggia e dell’asfalto scivoloso ha sbandato finendo contro il furgone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e ricostruire la dinamica del sinistro. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e dell’ambulanza del 118 che ha trasportato