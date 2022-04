SULMONA: SCOPERTO DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI, DENUNCIATI I RESPONSABILI

SULMONA – Un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno di uno stabilimento produttivo, gestito in assenza di AUA, Autorizzazione unica ambientale, da una nota società.

A seguito di un’articolata attività di indagine che ha interessato nei giorni scorsi il territorio di Sulmona, il personale della locale stazione dei carabinieri forestali ha riscontrato violazioni del reato di cui all’articolo 124 sanzionato dall’articolo 137 c.1 D. Lgs 152/2006, scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, per il quale è previsto l’arresto da 2 mesi a 2 anni e l’ ammenda da 1.500 a 10.000 euro.

I responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre durante il sopralluogo, nelle pertinenze dello stabilimento, è stata riscontrata la presenza di diverse tipologie di rifiuti depositati in violazione della legge regionale 31/2010 art. 17, 18 e 19 e ss. e dell’art. 192 c. 1 del D.Lgs 152/2006. Per quest’ultima violazione è previsto l’arresto da 3 mesi a un anno e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso di rifiuti non pericolosi, e l’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro per i rifiuti pericolosi.