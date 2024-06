SULMONA: SERRA DI MARIJUANA IN EX OPIFICIO, ARRESTATO MUSICISTA 32ENNE

SULMONA – Ieri sera, durante un pattugliamento lungo una via periferica di Sulmona, i carabinieri hanno controllato un ex opificio sottoposto alla procedura fallimentare, il cui portone della struttura risultava aperto.

Al suo interno due uomini, uno di loro risultato l’affittuario, l’altro utilizzatore di alcune stanze dell’immobile attrezzate come “sala musica”, cedute in locazione dalla curatela fallimentare intervenuta a suo tempo.

Un rapido controllo, meglio sarebbe dire una “fiutata” è bastata ai carabinieri per capire che dai locali arrivavano folate dell’acre odore tipico delle piante di marjuana. Da qui l’immediata perquisizione di entrambi i fermati e di tutti i locali risultati nella disponibilità dell’affittuario 32enne, F.P..

L’uomo che era in compagnia di quest’ultimo, trovato in possesso di una modica quantità di marjuana è stato subito dopo rilasciato e per questo segnalato alla Prefettura dell’Aquila.

Il giovane locatario dei locali, invece, è stato trattenuto e sottoposto a una più approfondita perquisizione poi estesa anche all’abitazione privata.

In alcune stanze del vecchio opificio, non riconsiderate nel contratto di affitto, ma occupate arbitrariamente dal 32enne, sono state dunque rinvenute vere e proprie serre, di piccole dimensioni, con tanto di umidificatori e areatori, adibite alla coltivazione di cannabis.

A loro interno, le piantine ancora in fase di vegetazione. In tutto, i militari hanno avuto modo di sequestrare 10 piante di marjuana dell’altezza compresa tra i 20 e i 100 centimetri, nonché tutto quanto necessario per accudirle e concimarle. Ritrovati e sequestrati anche 84 grammi di “erba” già essiccata e quasi 55 grammi di cocaina ripartita in singole dosi.

Sequestrati anche un paio di grammi di hashish e la somma contante di circa 200 euro trovati nel corso della perquisizione domiciliare della persona fermata.

Conclusa l’operazione antidroga, che andata avanti per l’intera notte, il 32enne, con la passione per la musica è stato arrestato in flagranza di reato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nelle prossime ore sarà fissata l’udienza di convalida davanti al gip del tribunale sulmonese, che deciderà sulla sorte dell’arrestato trasferito, nel frattempo, in carcere a Sulmona.