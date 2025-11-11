SULMONA: SETTE INTOSSICATI DOPO IL PRANZO FINISCONO IN OSPEDALE. INDAGANO ASL E PROCURA

SULMONA – Un pranzo domenicale si è trasformato in una disavventura per sette persone abruzzesi e campane, a tra i 41 e gli 80 anni, finite nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona (L’Aquila) nella serata per una sospetta intossicazione alimentare. Lo riporta il Centro.

La comitiva, una ventina di partecipanti provenienti da Sulmona, Campo di Giove, Napoli e Afragola, si era riunita in una struttura dell’area peligna per trascorrere insieme la giornata. Dopo alcune ore dal pasto, sette di loro hanno iniziato ad accusare forti dolori addominali, vomito e diarrea, sintomi che hanno reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata. I pazienti, alcuni trasportati in ambulanza, sono stati tenuti in osservazione per tutta la notte. Ieri mattina i medici hanno firmato le dimissioni per tutti, ad eccezione di un’anziana che, a titolo precauzionale, sarà sottoposta a ulteriori accertamenti.

Oltre all’azienda sanitaria, chiamata a ricostruire l’intera catena alimentare per individuare le cause dell’intossicazione, anche la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo dopo l’intervento in ospedale dai carabinieri della locale compagnia.