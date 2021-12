SULMONA: SI E’ SPENTO ORLANDO DI PIERO, STIMATO MAESTRO ELEMENTARE, PADRE DEL SINDACO

SULMONA – Si è spento all’età di 94 anni a Sulmona Orlando Di Piero, maestro delle elementari in pensione, padre di Gianfranco Di Piero, sindaco della città. o, all’età di 94 anni. Orlando Di Piero è stato stimato insegnante elementare, molto conosciuto in città. Le sue condizioni si erano aggravate in questi ultimi giorni.

Ad esprimere le condoglianze, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila: “A nome della Municipalità aquilana e mio personale, esprimo vicinanza a Gianfranco Di Piero, per la dolorosa perdita del caro padre Orlando, punto di riferimento non solo della sua famiglia, ma anche di intere generazioni che avevano recepito i suoi insegnamenti di maestro delle elementari. Sono certo che la comunità sulmonese saprà sostenere il suo sindaco in questo momento di grande sconforto”,

