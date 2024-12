SULMONA: SI FERISCE CON IL COLTELLO DOPO CHE IL SUO PITBULL GLI SALTA ADDOSSO

SULMONA – Si ferisce con il coltello all’addome e finisce in ospedale. Vittima dell’incidente domestico è un pakistano di 21 anni. Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Sulmona (L’Aquila), riportata da Onda Tv, è emerso che il giovane stava tagliando della carne per il suo pitbull quando l’animale gli è saltato addosso per prendere il cibo e nel cadere si è ferito con il coltello da cucina. Ad allertare i soccorsi è stata la ragazza nel momento in cui si è resa conto della situazione.

Il 21enne è stato quindi trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona in codice rosso e poi trasferito ad Avezzano (L’Aquila) dove non è in pericolo di vita. A causa dell’incidente domestico ha rimediato una ferita da taglio di tre centimetri.