SULMONA: TERESA NANNARONE LASCIA IL PD, “NON CONDIVIDO PROGETTI, E NON FACCIO FINTA DI NULLA”

SULMONA – Defezione pesante il casa Partito democratico a Sulmona: Teresa Nannarone, ex assessore provinciale e oggi consigliere comunale, presidente della commissione Finanze e bilancio, ha detto addio ai dem per aderire a “Liberi e forti”, il gruppo del sindaco Gianfranco Di Piero. Nannarone è stata eletta con oltre 350 preferenze.

La scelta di Nannarone potrebbe ora aprire all’ipotesi di un rimpasto di giunta.

L’annuncio in un post su facebook: “Non rinnego nulla di quanto vissuto, che anzi rivendico con orgoglio ringraziando tutti, particolarmente coloro che mi hanno sostenuta a Sulmona nelle ultime elezioni amministrative come capolista del Pd. Purtroppo, o per fortuna, non sono dotata delle “qualità” necessarie per fare finta di nulla quando i progetti politici non si condividono o mancano del tutto, e quando, all’interno della stessa comunità, si danno all’improvviso letture diametralmente e inspiegabilmente opposte della realtà e delle scelte da compiere”.

“Non è un mistero la mia storia politica decennale di donna di sinistra, non è un mistero il mio essere stata sempre dalla stessa parte e nello stesso partito, mai altrove e mai, a differenza di altri, in cambio di incarichi pubblici remunerati o aspirazioni professionali malcelate.

Ho operato la mia scelta con un gruppo di amiche ed amici con cui ho condiviso negli ultimi tre anni ogni cosa e che sono pervenuti alle mie stesse conclusioni dismettendo da tempo ogni impegno, anche a loro il mio grazie per la coerenza e per il sostegno”, prosegue Nannarone.

“Voglio però rassicurare tutti coloro che conosco: cambiare gruppo non cambia la mia natura, non cambia i miei valori e non cambia la passione e l’impegno disinteressato con cui mi sono sempre messa a disposizione degli altri, chiunque fossero, senza distinzioni. Non cambia le mie convinzioni sul bisogno di giustizia e di uguaglianza sociale, di diritti, solidarietà, trasparenza e legalità. Il mio impegno all’interno della Coalizione che ho costruito, insieme ad altri, in mesi e mesi di lavoro paziente ed in cui mi sono candidata, si rafforzerà. Non è una scelta indolore, tutt’altro; ma è quella che io ritengo giusta per vivere coerentemente con i miei valori e i miei pensieri e, cosa ancor più importante, per poter lavorare serenamente sempre ed unicamente nell’esclusivo interesse della Città e dei cittadini tutti”, conclude Nannarone.