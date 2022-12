SULMONA: TIRA UOVA AL PARROCO DURANTE FUNERALE, GIOVANE PORTATO VIA DAI CARABINIERI

SULMONA – Momenti di tensione ieri pomeriggio nella cattedrale di Sulmona durante la celebrazione del funerale di un giovane morto prematuramente.

Mentre il parroco di San Panfilo, don Domenico Villani, pronunciava l’omelia, un giovane, a passo svelto, attraversando la navata centrale della chiesa, si è avvicinato all’altare e con parole offensive, rivolte al sacerdote, a voce alta, gli ha tirato uova.

È scoppiato il putiferio con i fedeli a chiedersi i motivi di quello che stava accadendo. Immediatamente sono intervenuti agenti di polizia penitenziaria, colleghi del padre del defunto, per fermare l’aggressione.

Un clima di sbigottimento, tra grida e lacrime, ha turbato la celebrazione e i presenti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato via il giovane in caserma, per accertamenti.

Da quanto si è appreso l’aggressore sarebbe stato un amico del giovane deceduto e sarebbe rimasto molto scosso dalla sua morte e dalle parole pronunciate dal parroco nell’omelia in cui invitava “all’essere comunità e al fare di più in relazione all’ascolto e all’attenzione verso gli altri, anche da parte di amici e conoscenti”.