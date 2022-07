SULMONA, TORNA IL “CINEMA IN CORTILE” DAL 12 AL 14 LUGLIO

SULMONA – Torna il cinema all’aperto a Sulmona.

Dal 12 al 14 luglio, nell’ambito delle iniziative del cartellone “Sulmona Estate”, l’associazione Sulmonacinema rinnova l’appuntamento con la rassegna di successo ‘Cinema in cortile’: tre serate di proiezioni nel suggestivo cortile del complesso monumentale della SS. Annunziata in centro storico.

“Per cittadini e turisti è l’occasione di trascorrere belle serate all’insegna della settima arte con una proposta di titoli che rappresentano il meglio del cinema europeo contemporaneo”, si legge in una nota.

Come sempre, si è scelto di proporre opere di vario genere e soddisfare differenti gusti: la prima serata è dedicata al maestro Marco Bellocchio con la proiezione di “Marx può aspettare”, un documento straordinario, sintesi del suo cinema, che è rivelazione profondamente intima della personalità del regista. Nel film, attraverso le testimonianze dei suoi familiari, Bellocchio ripercorre la vita e la morte di Camillo, suo fratello gemello, bellissimo e fragile, privo delle capacità intellettuali elevatissime dei fratelli Piergiorgio, fondatore della rivista “Quaderni Piacentini”, e Marco, ma anche dell’ironia e della consapevolezza del sindacalista Alberto, o del conforto della fede di Letizia e Maria Luisa.

La rassegna prosegue la sera del 13 luglio con la raffinata commedia tedesca “I’m your man”, Best Leading Performance al Berlino Film Festival 2021 alla protagonista Maren Eggert. La regia è di Maria Schrader che ha tra l’altro diretto la miniserie trasmessa su Netflix “Unorthodox”. Descrivendo con poeticità l’incontro di sentimenti e tecnologia, il film narra la storia di un’archeologa del Pergamonmuseum di Berlino che accetta la proposta di vivere per tre settimane con un androide.

La manifestazione si chiude giovedì 14 luglio con la commedia dark spagnola “Il capo perfetto”, del regista Fernando Leòn de Aranoa, vincitrice di ben sei premi Goya. Il protagonista, interpretato da Javier Bardem, è il proprietario di un’azienda di bilance alle prese con le tormentate vicende dei suoi dipendenti, in vista dell’ottenimento di un importante premio.

L’iniziativa si terrà nei giorni 12, 13 e 14 luglio 2022, alle ore 21,15 presso il cortile del Complesso della SS Annunziata in Corso Ovidio a Sulmona.

Per informazioni e prenotazioni contattare sulmonacinema@gmail.com o il numero 340.9026925