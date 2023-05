SULMONA: TORNANO A COLPIRE I LADRI, SMURATA CASSAFORTE IN ABITAZIONE, BOTTINA DA MIGLIAIA DI EURO

SULMONA – Ancora furti in casa in valle Peligna: a Sulmona i ladri, approfittando dell’assenza degli inquilini, sono entrati ieri sera in una abitazione di via Istria, e sono riusciti indisturbati a smurare la cassaforte e a fuggire con un bottino di migliaia di euro, in gioielli e denaro contante.

L’abitazione è dotata di sistema d’allarme ma il dispositivo non era stato attivato. Sul posto la Squadra Volante della Polizia di Sulmona. L’impressione che il colpo non è stato casuale, ma che i ladri fossero a conoscenza della presenza in quella casa di una cassaforte.

Il 26 aprile è stato Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura dell’Aquila, con all’ordine del giorno la “problematica furti in aree territoriali della provincia”. In queste ultime settimana è la Valle Peligna e stata presa di mira dai ladri con decine di furti, o tentati furti. E finora le indagini brancolano nel buio.