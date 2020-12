“SULMONA TRA SITI PATRIMONIO UNESCO”: PROPOSTA SGARBI, SALVATI CANDIDATA SINDACO LISTA RINASCIMENTO

SULMONA – Sulmona nella lista dei siti italiani patrimonio dell’Unesco. La proposta è di Vittorio Sgarbi, parlamentare e da poche settimane delegato nazionale dell’Anci per la promozione dei beni culturali e arriva dopo le accese polemiche dei giorni scorsi a seguito a causa della passeggiata senza mascherina a Sulmona.

“È una proposta – spiega Sgarbi – che, in accordo con le autorità regionali, promuoverò formalmente solo quando la città si sarà liberata dalla subcultura espressa dall’attuale amministrazione sostenuta dal partito degli ignoranti, il Movimento 5 Stelle”.

Intanto Sgarbi si prepara alle prossime elezioni amministrative, dopo l’annuncio nei giorni scorsi proprio a seguito dello scontro con l’attuale primo cittadino Annamaria Casini che aveva definito la passeggiata per il centro storico “un affronto in un momento in cui si sta vivendo una grave picco di contagi e si sta realizzando in città con grande impegno uno screening di massa per contenere il propagarsi del virus da Covid19”. Dopo aver promesso di querelare il sindaco “incapace di difendere la città di Sulmona”, in un videomessaggio Sgarbi aveva sottolineato: “Non è tollerabile che un sindaco sia così profondamente privo di rispetto per la verità, si vergogni. Disprezzo profondamente il sindaco, pagato dalla città, a differenza mia, ma non disprezzo la città”, annunciando la presentazione della sua lista.

“La lista ‘Rinascimento a Sulmona’ – si legge in una nota dell’ufficio stampa di Sgarbi – sostiene la necessità di una nuova attenzione per una grande città come Sulmona, i cui monumenti sono in un degrado intollerabile. Intendiamo stabilire un rapporto d’intesa con tutti gli esponenti dell’opposizione all’attuale amministrazione, valutando l’opportunità di sostenere la candidatura di un cittadino di Sulmona, e considerando, tra le ipotesi significative, personalità di grande rigore e impegno, come Roberta Salvati (nella foto, ndr)”.

Sgarbi pensa già alle trattative con i futuri alleati: “Con la speranza che il vaccino, che già da oggi viene distribuito in Inghilterra, arrivi finalmente anche in Italia per ristabilire la normalità, propongo un incontro con gli esponenti dell’opposizione entro tempi brevi, per iniziare la campagna elettorale già nel mese di gennaio. Agli incapaci che hanno lasciato in decadenza la città di Sulmona è giusto dire: ‘Giù la maschera'”.

In serata è arrivata anche la nota della Salvati, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Sulmona, che ha precisato: “Non nego che sono lusingata e mi fa molto piacere che si riconosca l’impegno che ho sempre profuso per la città di Sulmona da anni. Ho già ringraziato personalmente Vittorio Sgarbi per il suo comunicato nel quale vengo individuata come ipotesi di candidato sindaco. L’apprezzamento e la stima rivoltemi sono cosa reciproca, ma la figura del candidato sindaco sarà individuata e decisa dai vertici del mio partito locali e regionali in accordo con tutto il centrodestra. Nel frattempo il mio impegno per la Città prosegue come ho sempre fatto con grande umiltà e rispetto. Apprezzo e accolgo inoltre l’idea lanciata dal professor Sgarbi di inserire Sulmona tra i siti Italiani per il patrimonio dell’Unesco , una città d’arte come Sulmona piena di artisti e arte può solo beneficiare della presenza e vicinanza di Vittorio Sgarbi”.

