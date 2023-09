SULMONA: TRENI STORICI A VAPORE, IN 1300 PRONTI A SALIRE A BORDO DEI QUATTRO CONVOGLI

SULMON- Numeri da capogiro per i quattro treni storici charter, a vapore e diesel, di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre organizzati e commercializzati dalla agenzia viaggi Pallenium Tourism in collaborazione con la Fondazione FS Italiane.

Oltre 1000 per i tre treni storici a vapore e circa 300 al momento per il treno con motrice diesel, i partecipanti che saliranno dolcemente in treno sulle rampe della Maiella per un evento ferroviario di caratura internazionale, che ha registrato prenotazioni da tutta Europa, senza precedenti nella storia recente per per portata, numeri e sforzo organizzativo.

“Sulmona torna per un fine settimana ad essere la capitale italiana del turismo ferroviario grazie al grande impegno profuso per garantire un evento eccezionale per rarità ed eccezionalità della composizione prevista, con ben due locomotive a vapore sul medesimo convoglio”- fanno notare dalla Ferrovia dei Parchi. In totale saranno ben 6 i treni speciali che muoveranno dalla stazione di Sulmona