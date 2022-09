SULMONA – Hanno dato esito infausto le ricerche di una donna che stamattina si era allontanata dalla sua abitazione nella zona della Montagna Spaccata, vicino Sulmona (L’Aquila).

La donna è stata trovata poco fa senza vita.

Le ricerche da parte del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese erano partite in serata, quando i familiari preoccuparti per il mancato rientro della donna hanno allertato i Carabinieri, che hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna.