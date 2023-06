SULMONA: USA LO SMARTPHONE DURANTE LA MATURITA’, BOCCIATO

SULMONA – Avrebbe utilizzato lo smartphone durante la seconda prova scritta dell’esame di maturità. Scoperto dalla commissione dovrà ripetere l’esame e il quinto anno di studi.

Protagonista della vicenda è un alunno del Liceo Vico di Sulmona che frequenta l’indirizzo economico-sociale.

Il maturando è stato pizzicato dai commissari mentre era intento ad usare il telefono nel corso dello svolgimento della prova. La commissione ha proceduto all’annullamento dell’elaborato e all’estromissione dello studente dagli esami. Tutto da rifare insomma. Un pugno duro che va in controtendenza con quanto accaduto negli ultimi giorni in altri licei italiani. A Rovigo due studenti sono stati ammessi alla classe successiva, con nove in condotta, dopo aver sparato con una pistola giocattolo alla propria prof.

“Su questo punto non si transige. Dispiace per il ragazzo ma la commissione non poteva fare altro”, commenta Caterina Fantauzzi, la preside del liceo sulmonese dove si è verificato l’episodio.