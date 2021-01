SULMONA: VICESINDACO “SCADENZA AVVISO ANCI PER FERMENTI SCADE IL 25 GENNAIO”

SULMONA – “La scadenza dell’avviso Anci “Fermenti in Comune finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il prossimo 25 gennaio (e non il 22) e mancano ancora 5 giorni per la presentazione delle candidature per partecipare in co-progettazione con il Comune in base all’avviso pubblicato il 19 gennaio sul sito web del Comune”.

A precisarlo il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco

“Il termine del 22 gennaio era stato diffuso come mero errore materiale, ma subito corretto, (vedi sito web del Comune di Sulmona) – spiega il vicesindaco – al lunedì 25 gennaio (scadenza bando Anci prorogata al 29 gennaio). Nessuna segnalazione dalla stampa dunque, anche se qualcuno ha tenuto ad appuntarsi al petto la medaglia, ma una correzione di errore materiale vista la scadenza indicata nella determina n 14 del 18 gennaio pubblicata sul sito del Comune, in cui e’ riportata la corretta data del 25 gennaio. La durata dell’avviso e’ dunque di 7 giorni in linea con quanto stanno facendo altri Comuni abruzzesi , tra cui L’Aquila e Pescara, e giammai solo 48 ore di scadenza. Dispiace che si continuino a cavalcare sterili e dannose polemiche tese solo a creare fuorvianti informazioni con il rischio di distogliere la volontà di partecipare a questa occasione di co-progettazione con il Comune da parte di associazioni giovanili nell’interesse dell’intera collettività”.

“Peraltro gli uffici comunali, che con l’occasione ringrazio per il grande lavoro svolto, contemporaneamente hanno pubblicato nel mese di gennaio altri 2 avvisi come “Vita Indipendente” e “morosità incolpevole”, e in questi giorni stiamo preparando altri 2 progetti su bandi a dimostrazione della costante attenzione di questa Amministrazione alle opportunità su risorse regionali e nazionali per lo sviluppo del settore Sociale e l’attenta programmazione anche a favore di tutti i 16 Comuni dell’Ecad. Le relative realtà associative impegnate nei vari ambiti lanciati nell’avviso sono a Sulmona molto vivaci e propositivi e sono sicura che abbiano già le idee chiare e pronte per candidarsi rispondendo all’avviso che scadrà il 25 gennaio. E’ una bella opportunità questa” ribadisce il vicesindaco “e invito i giovani, che vogliono essere protagonisti del rilancio del territorio, a partecipare con le loro proposte progettuali, in linea con le potenzialità e le esigenze della propria comunità”, conclude il vicesindaco.

Download in PDF©