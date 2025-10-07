SULMONA: VISITE GINECOLOGICHE GRATUITE PER LA PREVENZIONE IL 18 E 25 OTTOBRE

SULMONA – Visite ginecologiche gratuite e informazioni, nel segno della prevenzione: questo l’obiettivo dell’Open Day, dal titolo ‘Dalla parte di noi donne”, promosso dall’azienda farmaceutica italiana Alfasigma, per il 18 e il 25 ottobre all’ospedale di Sulmona (L’Aquila).

L’iniziativa, a cui ha aderito la Asl 1 Abruzzo, è finalizzata a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica. Le visite, effettuate dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dott. Cosma Cosenza, si svolgeranno dalle 9 alle 13.30 nei giorni di sabato 18 e 25 ottobre, nell’ambulatorio al secondo piano dell’Ala Bolino, in viale Mazzini 100. Le visite si possono prenotare dalla piattaforma dallapartedinoidonne.it

Complessivamente saranno effettuate, gratuitamente, 24 visite ginecologiche, 12 per ciascuna delle due giornate di prevenzione. Per l’occasione saranno impegnati i ginecologi del reparto Gianluca Di Luigi, Anna Maria Stammitti, Yda Marina Rapini Avila e le ostetriche Giovanna Berta Gambina e Halyna Hrytsay. Il coordinamento infermieristico è della dott.ssa Felicia Di Bacco.

L’iniziativa, di carattere nazionale, è realizzata in collaborazione con enti locali ed è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma.

“E’ un’importante occasione di prevenzione e di monitoraggio della salute femminile”, dichiara Cosenza, “con cui si contribuisce a raggiungere e a sensibilizzare la popolazione femminile del territorio in modo da accrescere la consapevolezza sull’importanza dei controlli”

Nel caso in cui si raggiuga il limite massimo di iscrizioni è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento. Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e che non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.