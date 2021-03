SULMONA: VOLONTARI ALL’OPERA NEI GIARDINI TRIBUNALE E LOCALITA’ CROCETTA

SULMONA – “È passato un anno da quando armati di attrezzi, macchinari e soprattutto di una volontà non comune, i volontari e le “green” di Sulmona cominciavano a far parlare di sé impreziosendo di bello la città. Sono passati dodici mesi e non ce ne è stato uno che non li ha visti elargiti di ottimi giudizi per il lavoro di ripristino della bellezza paesaggistica locale da loro fatto”.

Così in una nota il sindacalista della Uil Mauro Nardella, in riferimento al restyling e sistemazione di panchine in Piazza Capograssi e in località crocetta presso Monte Mitra.

“Come è oramai loro solito fare, di buon mattino, guidati da una voglia di fare sempre più alta ed arricchita in numero da nuovi ingressi, i volontari e le “green” hanno restituito dignità e decoro a due parti di Sulmona che fanno parte del vissuto storico dei sulmonesi e non. Hanno carteggiato e verniciato panchine oramai quasi fuori uso, potato piante, tagliato erba, raccolto rifiuti e finanche bonificata una piccola discarica di inerti nascosta in un’aiuola. Simbolica è stata l’implementazione di una panchina in località crocetta, precedentemente distrutta da vandali”.