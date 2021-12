SUPER BONUS: PROROGA AL 2025 NEI CRATERI SISMICI 2009 E 2016

L’AQUILA – Con la manovra arriva la proroga del Superbonus fino al 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L’Aquila al Centro Italia. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato, che consente la detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi. La richiesta, tra gli altri, era stata fatta con forza dal commissario straordinario sisma 2016, Giovanni Legnini