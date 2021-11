“SUPER GREEN PASS”, GELMINI: “MARSILIO HA ESPRESSO PERPLESSITA’, ALTRE REGIONI D’ACCORDO”

ROMA – “Sul provvedimento c’è stato un contributo positivo di Regioni, Anci e Upi. Qualcuno ha espresso anche qualche perplessità, come il presidente Marco Marsilio, ma con le altre Regioni abbiamo deciso di andare avanti su questa strada per consolidare i risultati della campagna vaccinale”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini nel corso della conferenza stampa per presentare l’introduzione del “Super green pass”.

“Nella stragrande maggioranza dei casi, governatori, sindaci e presidenti di provincia condividono lo sforzo del governo e la volontà di rafforzare i risultati ottenuti”.

“Il decreto punta ad evitare qualsiasi interruzione della ripresa ed a tenere aperto il Paese. Non vogliamo tornare al lockdown ed ai ristori, ma sostenere l’economia in questo mese particolarmente importante, con il Natale e la stagione sciistica. Il momento è delicato e non dobbiamo concedere vantaggi al virus”, ha aggiunto.