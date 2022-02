SUPER GREEN PASS, GRIMALDI: “ITALIA PRESA A MODELLO”

L’AQUILA – “Non ritengo che il green pass e il super green pass abbiano creato chissà quale disagio, più di un commerciante mi ha confermato che è una tutela anche per la loro salute. L’Italia per queste sue scelte è stata una volta tanto presa a modello”.

Così Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, sull’allentamento delle misure restrittive alla luce del calo dei contagi.

“Queste misure hanno indotto oltre un milione di persone a superare la paura della vaccinazione, e a salvare tante vite umane, come i dati dimostrano in modo non confutabile”, ha aggiunto il medico.