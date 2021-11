SUPER GREEN PASS: I GOVERNATORI LO VOGLIONO ANCHE IN ZONA BIANCA

ROMA – Il super green pass per vaccinati e guariti dovrebbe scattare anche in zona bianca. È quanto avrebbero chiesto, secondo quanto si apprende, alcune Regioni nel corso dell’incontro con il governo durante il quale tutte avrebbero sottolineato la consapevolezza della necessità di agire il prima possibile. Dopo aver ascoltato le richieste dei governatori, sempre secondo quanto si apprende, ci dovrà essere ora il confronto politico all’interno della maggioranza e la riunione del Cts per il parere sulla riduzione della durata del green pass e sull’obbligo della terza dose per i sanitari.