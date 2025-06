SUPERAMENTO SCADENZA ASSEGNO DI INCLUSIONE: SANTANGELO, “GRAZIE A CALDERONE PER IMPEGNO SOCIALE”

L’AQUILA – Una norma da inserire nel primo veicolo normativo utile, che riconoscerà un contributo straordinario ai nuclei familiari cui si concluderà nel 2025 il primo periodo di 18 mesi di fruizione dell’Assegno di inclusione.

Ad annunciarla la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che porterà la proposta nel Consiglio dei ministri di lunedì prossimo.

In una nota l’assessore al Sociale della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, commenta: “Ringraziamo il ministro Marina Calderone per il suo impegno sociale: fondamentale l’annuncio sul superamento della sospensione dopo le prime 18 mensilità di ADI”.

“Accogliamo positivamente le dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, riguardo al superamento della sospensione di un mese prevista dal D.L. 48/2023. Come noto, questo mese, i beneficiari dell’ADI dalla mensilità di gennaio 2024 avrebbero ricevuto l’ultimo pagamento”.

“Il ministro ha appena annunciato un contributo straordinario per le famiglie che concluderanno nel 2025 il primo periodo di 18 mesi di fruizione dell’ADI. Inoltre, saranno introdotte semplificazioni procedurali per agevolare i rinnovi e garantirne la continuità. Questo è un passo significativo per sostenere le categorie fragili in un contesto economico difficile e dimostra l’impegno del Governo verso chi ha più bisogno”, conclude Santangelo.